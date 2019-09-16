（法新社卢森堡16日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天未能说服欧洲联盟（EU）领袖他确实有重新修订脱欧协议的重要计画，接着又以场外抗议民众嘈杂为由，临时取消原定出席的联合记者会。

●自比绿巨人浩克却落荒而逃

强生赴卢森堡与欧盟领袖会谈前，自比为漫画角色「绿巨人浩克」（Incredible Hulk），但当反对脱欧的示威者齐聚抗议时，他却落荒而逃，独留卢森堡总理贝特尔（Xavier Bettel）在台上接受提问。示威群众发出刺耳的鼓噪声，痛骂强生是「卑鄙的骗子」。

看似一脸不满的贝特尔独自站在台上，指着身旁英国国旗前空荡荡的讲台，狠狠嘲讽了一番。他警告说，英国并未提出任何可靠方案，能让双方认真商谈脱欧计画。

贝特尔对缺席的强生喊话，已经到了「停止说空话、起身行动」的时候了。他告诉记者：「我们的人民必须清楚，他们将在6周内面临什么样的状况。他们需要透明、需要稳定、需要确定性。你不能为了政党的政治利益，把他们的未来当作人质。」

●对达成协议仍审慎乐观

对希望达成协议的强生而言，这是个可耻的收场。英国预计在10月31日脱离欧盟，强生也说，他决心要让英国如期脱欧，即使那意味着在无协议的情况下强行离开欧盟。

然而，强生并未受到挫折影响，他说自己仍对与欧盟达成协议「审慎乐观」。

强生会后接受英国广播公司（BBC）访问时说：「整体来说，（欧盟执行）委员会仍希望达成协议。」他说，欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）「非常睿智」，希望达成协议，「但显然还要花些心力」。

随着欧洲耐心逐渐耗尽，他的妥协空间受到严格限制，强生正卯足全力履行他的脱欧计画，也就是无论有无达成协议，都要在10月31日前率领英国脱离欧盟。在本周会谈结束后，他将准备与法院进一步对决。

●违抗延后脱欧法

英国国会通过新法，目的在于迫使强生延后脱欧，不得在下个月无协议脱欧。英国政府官员说，强生将违抗新法，他们也将在法院「挑战」这项立法。

强生说：「人民明白英国不会延后脱欧，这点至关重要…我们要做的是在10月31日脱离欧盟，无论届时是否达成协议。」

强生并未表明，倘若没有达成协议，他将如何规避新法要求延后脱欧时程。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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