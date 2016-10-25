下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2016年10月26日 上午1:20 最后更新 - 2016年10月26日 -01:20

（法新社克里夫兰25日电） 芝加哥小熊睽违71年重返美国职棒大联盟（MLB）世界大赛的第一战惨遭克里夫兰印地安人完封，0比6大败收场。

印地安人先发投手克鲁柏（Corey Kluber）今天解决的前9名打者有8次是靠三振，表现硬是把小熊王牌先发莱斯特（Jon Lester）比了下去。

培瑞斯（Roberto Perez）则是单场两支全垒打轰回4分，堪称印地安人在7战4胜系列赛旗开得胜的大功臣。

克鲁柏6局多的投球只被敲出4支安打，送出9次三振，没有保送。他和接替登板的米勒（Andrew Miller）与艾伦（Cody Allen）联手赏了小熊15K。

印地安人1局下先驰得点，两人出局后，靠着2支安打、2次保送以及触身球攻下两分，此后一路领先直到终场。

4局下印地安人靠培瑞斯的阳春炮再下一城，原本还有反攻机会的小熊，却在8局下被培瑞斯的3分弹一棒击沉，终场就以0比6惨遭完封。

两队明天继续在克里夫兰打第二战，28日的第3战则会移师小熊主场芝加哥。由于明天可能下雨，开打时间比原订提前1小时，晚间7时（台北时间27日上午7时）就会登场。

Neuer Inhalt Horizontal Line