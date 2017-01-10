下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2017年1月10日 上午6:35 最后更新 - 2017年1月10日 -06:35

（法新社苏黎世10日电） 国际足球总会（FIFA）理事会今天一致通过决议，2026年世界杯足球赛参赛队伍由现行32队扩增至48队，分为16个小组，每组3队。

这项决定是FIFA主席英凡提诺（Gianni Infantino）的一大成就，他一直把扩大世足赛规模当成任内核心要务。

此一提案引发批评，但英凡提诺近几周以来信心满满表示，他这项旗舰计画将获得批准。他说，赛事扩大将增加FIFA的财源。

根据法新社看到的FIFA机密报告，参赛队伍来到48队，现金收入将比明年俄罗斯世足赛预估的收益多6.4亿美元。

不过英凡提诺也认为，世足赛更多球队参与，将促进这项「规模最大的社会与体育活动」的「包容性」，有助推动足球在全球的成长。

目前各有5队及4.5队参赛权的非洲与亚洲，可望成为规模扩充下的最大赢家，取得更多名额。但为了安抚欧洲足球总会（UEFA）对世足赛改革的怀疑态度，欧洲的参赛名额也可能多于现今的13队。

1名接近FIFA的消息来源告诉法新社，按照新的赛制，欧洲可能取得16个名额，非洲则有9个。

首届世足赛1930年登场时只有13国参加，1982年增至24队，1998年膨胀至如今的32队。（译者：中央社徐崇哲）

Neuer Inhalt Horizontal Line