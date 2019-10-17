此内容发布于2019年10月17日 上午7:05

（法新社东京17日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）捍卫打算把2020年东京奥运的马拉松和竞走项目改至北海道札幌举行的计画，以避开东京可能出现的高温环境。日本官员纷纷对这项突如其来的宣布惊讶不已。

国际奥会昨天表示，由于担忧东京夏季酷热会影响选手表现，考虑把相关赛事移师札幌。

北海道札幌市位于东京北方800多公里，白天气温将会低5至6度。

国际奥会协调委员会主席柯兹（John Coates）在卡达首都杜哈（Doha）受访时告诉日本共同社，「对2020年东京奥运组织委员会来说有一点吃惊，我了解。」

他说：「但问题是，你不能让问题悬而未决。」

「我们必须尽快动作，我们不想要臆测与谣言，出面说出我们的计画比较好。」

「我们希望选手拥有一切机会展现全力，现在我们晓得在（东京）那种高温下是不可能的事。」

东京与北海道官员都表示未被谘询。

札幌市长秋元克广（Katsuhiro Akimoto）今天告诉记者：「我非常惊讶国际奥会特别点名札幌，同时我也感到很荣幸。」

东京奥运组织委员会会长森喜朗今天则表示，东京希望有更多时间，讨论国际奥会计划更动马拉松比赛地点。

但森喜朗也告诉记者，东京必须接受国际奥会的决定。

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