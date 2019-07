(法新社华盛顿10日电) 瓜地马拉妇女华瑞兹(Yazmin Juarez)的女婴玛莉耶(Mariee)遭美国移民当局拘留后丧命,华瑞兹今天在美国国会听证会上谴责移民拘留中心「残酷」。

法新社报导,华瑞兹在「牢笼中的孩子:边境的不人道待遇」(Kids in Cages: Inhumane Treatment at the Border)国会听证会上发声。与此同时,一连串有关被拘移民面临恶劣条件的丑闻已撼动华府。

声泪俱下的华瑞兹在听证会前告诉记者:「若我今天能带来改变,能藉由告诉大众在美国移民暨海关执法局(ICE)拘留下发生什么事,有多么残酷…极度不公平,或许能带来一点不同。」

华瑞兹告诉美国联邦众议院公民权利与公民自由小组委员会,自己去年带着19个月大的女儿玛莉耶逃来美国,「因为我害怕我们在瓜地马拉的人身安全」。

她穿越边界并申请庇护,却和玛莉耶被「关在寒气刺骨的牢中数天」,接着被送往移民暨海关执法局的拘留中心,她的女儿便从那时开始生病。

华瑞兹说:「我请求医师及医疗人员给予她需要的帮助,但他们没有。」

她说:「当移民暨海关执法局终于放了我们后,我马上带玛莉耶去看医生,看了医生又到急救室,但太迟了,玛莉耶再也没有离开医院。」

