此内容发布于2019年10月1日 上午8:20

（法新社北京1日电） 在中国今天庆祝共产党建政70年之际，人权团体要求国际社会将焦点放在中国的人权纪录，尤其是北京当局对待少数族群的方式。维吾尔人权计画表示，这不是「庆祝的场合」。

法新社报导，中国国家主席习近平今天发表演说，承诺「没有任何力量」能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。而后，大会举行十一国庆大阅兵仪式。

但许多人权团体抓住机会，在这个关键的日子，要求外界关注中共独裁政府侵犯人权的纪录。

总部设在华府的维吾尔人权计画（UHRP）发表声明说，共产党建政70周年不是「庆祝的场合」，而是「对中国政府剥夺基本人权一事，发出反对声音」的机会。

人权团体表示，穆斯林占多数的维吾尔少数民族遭到严厉镇压，造成其中超过100万人被送至新疆西北部地区的再教育营。

中国直到最近，都否认再教育营的存在，但如今宣称再教育营是「职业技能教育培训中心」，对控制恐怖主义来说非常必要。

维吾尔人权计画负责人卡纳特（Omer Kanat）说：「中国官员喜欢发表关于统一的声明。他们透过暴力压制反对声浪来建立所谓的『统一』。」

另外，倡议团体自由西藏（Free Tibet）发布报告，指称中国政府将亚青邬金禅林（Yarchen Gar）几乎一半的土地夷平，并强迫当地成千上万名僧侣迁居。亚青邬金禅林是全球最大的藏传佛教修行圣地之一。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram