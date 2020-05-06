此内容发布于2020年5月6日 上午7:35

（法新社日内瓦6日电） 中国驻瑞士日内瓦联合国总部大使陈旭今天说，中国在抗疫取得「最终胜利」之前，不会邀请国际专家调查2019冠状病毒疾病（COVID-19）源头。

陈旭在线上记者会说，中国的首要任务是先战胜疫情，并反对将新型冠状病毒「荒唐可笑」政治化。

世界卫生组织（WHO）表示，正在等待北京邀请他们参与中国就2019冠状病毒疾病动物源头进行的调查。

被问到何时会邀请WHO参与调查，陈旭回答：「目前当务之急是把焦点放在对抗疫情，直到我们获得最终胜利。」

他强调，「我们并非憎恶所有类型的调查、查究或评估」，因为上述行动能协助国际社会进行相关工作，为未来公共卫生紧急事件做准备。

陈旭还说：「对于是否发出邀请，或如何发出邀请，我们此刻必须拟定正确的优先顺序，另一方面，我们需要正确的氛围。」

另外，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）3日表示，有「大量证据」显示，2019冠状病毒源起中国实验室。对此，中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上说，这个问题应交给科学家和医疗专家去回答，而不是那些「出于国内政治需要继续撒谎」的政客。

华春莹说：「蓬佩奥先生反覆地讲，但他就拿不出证据来，因为根本就没有。」（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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