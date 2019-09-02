（法新社北京2日电） 中国官方资料显示，新疆地区2017年遭到逮捕和监禁的人数激增，反映北京为了加强控制这个情势不稳区域，采取监视和大规模拘押等手段。

尽管新疆人口只占中国全国人口的2%，但根据地方检察院提供的资料，2017年中国全国逮捕的人当中，高达1/5在新疆被捕，比例远高于10年前的2%。

北京对新疆采取的政策招致国际批评。人权团体指出，新疆有多达100万维吾尔族和其他大多数为穆斯林的少数民族被关在拘留营。中国则辩称，为了打击宗教极端主义和恐怖主义，有必要进行大规模拘押。

国际特赦组织（Amnesty International）中国研究员潘嘉伟（Patrick Poon）指出，新疆以「危害公共安全罪」监禁的人数大增，显示中国利用司法体系打击维吾尔族和其他穆斯林族群，将他们关在监狱的时间拉长。

根据新疆人民检察院在「新疆年鉴」发布的资料，依危害公共安全罪遭到逮捕的人数，已由2007年的仅1710人暴增至2017年的6万510人。这个模糊罪名涵盖情况广泛，从未经许可进行大型集会到刺伤多人。

此外，依「扰乱社会秩序罪」被捕人数，也由2007 年的仅1764人激增至2017年的近5万人。这个罪名涉及干扰执法当局或政府官员的工作。

潘嘉伟表示：「部分案件被告的海外家属告诉我们…他们（在新疆）的亲属秘密受审后，有的被判刑数年，有的被判刑高达10或20年。他们许多人都无法得知和查证确切细节和亲属下落。」

人权团体「人权捍卫者」（Chinese Human Rights Defenders）研究员易夫（Frances Eve）则说，新疆2017年逮捕和监禁的人数较2016年「突然增加」，很可能归因于2016年8月上任的新疆自治区党委书记陈全国采取铁腕治理。

易夫表示：「律师相信，新疆很多所谓『恐怖主义分子』案件实际上总是牵涉少数民族，而且未经适当法律程序处理。例如通常在审判前已准备好判决，且判决内容由政府或共产党官员决定，而非法官。」

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