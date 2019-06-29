（法新社义大利拉姆培杜萨29日电） 国际救援组织海上观察的「海洋观察3号」德籍船长拉克特，为让船上40名移民上岸而杠上义大利反移民的内政部长，强行在义靠港，如今恐面临上看10年的牢狱之灾。

海洋观察（Sea-Watch）发言人纽格包尔（Ruben Neugebauer）告诉法新社，31岁的德国籍船长拉克特（Carola Rackete）昨晚未获当局许可便强行将船只驶进拉姆培杜萨岛（Lampedusa）港口，目前已被捕。

拉克特因不顾义国警艇阻拦而强行入港，罪责可处3年到10年有期徒刑，也有可能面临最高5万欧元（约新台币179万元）的罚款。

义大利极右派内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）形容拉克特为「眼中钉、肉中刺」般的麻烦人物，说她「犯下罪行，犯下战争行为」，并要她坐牢。

义大利媒体引述地方检察官表示，人道理由不能合理化她对海上巡警的暴力行为。

拉克特的律师告诉记者，拉克特将在48小时内向检方报到应讯。

义媒引述警方消息来源表示，拉克特已针对危及警艇、未顾及船上人员安全而表示歉意。

这群移民透过人蛇安排下，用无法承受海上风浪的船只自利比亚启程前往欧洲，船上53人这个月12日获海洋观察救援船只救起，义内政部长却拒绝让他们靠岸，除非其他欧盟国家愿意收留他们，仅其中13人因健康因素获准入义就医。

海洋观察3号强行在义靠岸后，船上剩余的40名移民在漂流17天终于获准上岸，并被带往收容中心。移民有的含泪、有的微笑，他们将转往法国或德国、芬兰、卢森堡、葡萄牙；而法国已同意收留其中10人。

美联社报导，移民上岸后，拉姆培杜萨岛上部分居民爆以掌声，部分破口大骂，包括有人对船长高喊「吉普赛人滚回去」。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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