此内容发布于2019年8月21日 上午2:50

（法新社罗马21日电） 义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）今天开始与政坛要角对谈，试着在总理孔蒂（Giuseppe Conte）辞职隔天，结束国内悬而未决的政治动荡。

通常举止温和的孔蒂痛斥极右派内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini），说他为一己私利退出与反建制政党五星运动（Five Star Movement）合组的执政联盟，孔蒂随后递交辞呈。

此举使这个欧元区第3大经济体陷入政治空窗期，得等马达雷拉未来几天与各政党谈话后，才能决定要重组执政联盟，还是提前举行大选。

在此同时，马达雷拉要求孔蒂领导看守政府，马达雷拉将在下午4时（台北时间晚上10时）就筹组新政府展开磋商。

根据义大利宪法，马达雷拉应先向前任总统谘询，也就是2006年至2015年担任总统的94岁参议员纳波里塔诺（Giorgio Napolitano）。两人通电话后，马达雷拉将陆续与众议院议长及各政党团体领导人谈话。

新政府最快可以在23日成立，现在马达雷拉手边有一堆选项，包括提前举办大选、在不重新举行选举下筹组新执政联盟，还有虽然不太可能，但也能选择延续现任政府。

萨尔维尼试图搞垮政府，想利用提前选举当上总理后，孔蒂昨天在参议院炮轰：「引发政府危机是不负责任的。」他在联盟党（League）嘘声下说：「让公民投票是民主的本质，但要求他们每年都投票是不负责任的。」

萨尔维尼8日宣布，他率领的反移民联盟党将退出与反建制政党五星运动组成、维持仅14个月的联合政府，震惊各界，并让义大利陷入危机。联盟党和五星运动去年6月经历漫长谈话，才同意让孔蒂担任总理。

政治危机引发外界对义大利经济的担忧，国内负债总额占国内生产毛额（GDP）132%，是欧元区仅次希腊第2高的国家。自从组成联合政府后，不确定性让义大利多出50亿欧元的债务利息。

提前3年举行的国会大选将在10月举行，萨尔维尼预想让自己选上总理。

根据民调，联盟党可能会与义大利反移民、反同性恋、双性恋、跨性别（LGBT）的义大利兄弟党（Brothers of Italy）筹组联合政府，也有可能跟前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的中间偏右派政党义大利前进党（Forza Italia）联盟。

但对手要双方抛开歧异并建立联盟的要求，可能会破坏萨尔维尼的计画，五星运动也正与中间偏左的在野党民主党（PD）讨论结盟，但因双方有嫌隙，五星运动在民调表现又欠佳，所以希望能够避开提前大选。

前民主党总理伦齐（Matteo Renzi）昨天表示，他不会成为民主党和五星运动联盟的一部分，因为这个反建制政党有太多人将他视为老菁英的一员而厌恶他。

根据部分分析师，孔蒂也可能继续担任总理，同时试着与民主党建立联盟。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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