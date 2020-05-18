此内容发布于2020年5月18日 上午5:35

（法新社罗马18日电） 位于梵蒂冈的世界知名观光景点圣伯多禄大殿今天敞开大门迎接游客，象徵梵蒂冈以及梵蒂冈之外的义大利生活逐渐恢复正常。义大利大部分商业活动即将重启。

为防止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，义大利下令封城两个月后，圣伯多禄大殿（Saint Peter's Basilica）重新开放。

圣伯多禄大殿自3月10日关闭至今，重新开放首日，屈指可数的游客遵照社交距离规范排队，等待量测体温进入教堂。戴着口罩的警察在现场维持秩序。

因应全世界最大的天主教教堂圣伯多禄大殿重新开放，穿戴全套防护装备的清洁工15日就出动，在这处广达2万3000平方公尺的地点喷洒消毒剂。

这个信奉天主教为主的国家也将恢复举行中断两个月的公众弥撒，此外餐厅、酒吧、咖啡厅与发廊等商家可望全数恢复营业。

3月初疫情开始恶化之际，义大利不顾教宗方济各（Pope Francis）等各方反对，关闭首都罗马的所有教堂，但是之后没多久多数教堂就重新开放，但仅保留供祷告的入口。

方济各17日在网路直播的祷告表示：「我与那些终于可以聚会的社团共享喜悦，这是整个社会希望的象徵。」

义大利宣布封城不仅使得境内多数商业活动停摆，并且彻底搅乱了义大利民众的个人日常生活，包括上教会望弥撒。

方济各这段期间在梵蒂冈寓所内的小教堂持续主持线上弥撒。

因梵蒂冈希望避免人潮聚集，教宗目前不打算在可容纳6万人的圣伯多禄大殿或是圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）举行任何宗教集会。

不过今天是已故的波兰籍教宗若望保禄二世（John Paul II）百岁冥诞，方济各将在他的陵墓前举行私诵弥撒，并以视讯转播。

此外，米兰主教座堂（Duomo di Milano）将于格林威治时间10时30分举行弥撒。不过米兰主教座堂15日已宣布，将启用挂在脖子的小装置，当游客彼此靠太近，装置会震动、闪光及发出轻微哔声示警。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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