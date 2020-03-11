此内容发布于2020年3月11日 下午11:35

（法新社罗马11日电） 俗称「武汉肺炎」的2019冠状病毒疾病（COVID-19）已在义大利夺走827条人命，为防疫情进一步扩散，义国政府今天宣布，除食品店与药局，全国所有商店关闭。

义大利全国6000万人与数世代以来最大危机奋战之际，总理孔蒂（Giuseppe Conte）今天宣布最新限制措施，对国人大声疾呼。

孔蒂在黄金时段发表9分钟全国演说表示：「感谢所有做出牺牲的义大利人，我们正在证明自己是个伟大的国家。」

「所有商店都会关闭，除了基本必需品的店家，像是药局与食品店。」

「酒吧、Pub、餐厅、理发厅与食堂都会关闭，外送到府服务可以继续。」

他强调：「没必要抢买杂货。」

义大利人眼见更趋严格的限制措施，正慢慢侵蚀日常生活的点点滴滴。

公共集会与基本旅游先前即已禁止，街道冷冷清清，教堂、餐厅都已关闭。

法新社记者看到戴着口罩的清洁人员身穿白色尼龙衣、戴着橡胶手套，在佛罗伦斯（Florence）空无一人的圣马可广场（Saint Mark's Square）喷洒消毒剂。

教堂张贴字条通知弥撒取消，咖啡厅拒人于门外，也只能对常客致歉。

在通常熙来攘往的罗马着名许愿池特莱维喷泉（Trevi Fountain）前，30岁的亚卡特林娜（Muscovite Yekaterina）独自一人摆着姿势照相：「我现在认不出罗马了。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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