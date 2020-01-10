此内容发布于2020年1月10日 上午7:50

（法新社维也纳/柏林10日电） 乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）的班机在伊朗坠毁，奥地利航空与德国汉莎航空相继宣布，取消飞伊朗首都德黑兰的航班。

搭载176名乘客的乌克兰国际航空波音737-800客机，两天前在伊朗坠毁，无一生还，奥地利航空（Austrian Airlines）表示，「由于最近的新闻报导以及对德黑兰机场周遭空域安全状况评估的改变」，奥航决定取消航班。

奥航发表声明说，已下令9日飞德黑兰的航班，中途停留索非亚（Sofia）后返航。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示，根据掌握的情资，这架飞机是遭伊朗防空飞弹击落，很有可能是意外，奥地利航空因此宣布取消飞伊朗航班。

报复美国击毙伊朗革命卫队精锐圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗8日清晨向位于伊拉克的美军基地发射飞弹，数家航空公司宣布避开伊朗与伊拉克领空。

而德国汉莎航空（Lufthansa）则宣布，1月20日前取消所有往返德黑兰的航班。

汉莎航空表示，取消飞伊朗航班是「由于德黑兰机场周围空域的安全形势不明朗」。奥地利航空是汉莎航空集团旗下的公司。

基于安全因素考量，一架往返法兰克福与德黑兰的汉莎航空公司班机，9日起飞1小时后返航。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一

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