此内容发布于2019年6月23日 上午12:05

（法新社首尔23日电） 北韩官媒今天报导，北韩领导人金正恩收到美国总统川普亲笔信函，还称内容「非常优秀」。分析家说北韩看似对川普的友善态度，显示平壤当局准备好在「习金会」后打破与华府的僵局。

中国国家主席习近平2天前刚结束象徵意义重大的北韩国是访问。首尔东国大学教授高有焕（Koh Yu-hwan）告诉法新社：「中国握有北韩最想要的一切关键，那就是安全保障和经济发展。」

高有焕说：「金正恩在取得中方承诺将于这两方面积极援助后，便开始接触美方。」

川普和金正恩2月在越南河内的「川金二会」，在双方未能达成共识下落幕，症结点在于北韩希望美国解除制裁，却未能在非核化方面给出美方所期待的答覆。

川金二会破局，双方相互归咎，但两位领导人都表示愿意第3度会面。川普本月稍早说收到金正恩一封很热情的信，并称这是「很棒」的信。

而北韩中央通信社（KCNA）今天报导，金正恩已收到川普来函，且说「信的内容非常优秀，他很满意」。报导说：「金正恩欣赏川普总统的政治判断力与非凡勇气，他说将会认真思量那些有趣内容。」

KCNA报导中未详细交代信函内容，也没透露寄送信时间。北韩「劳动新闻」（Rodong Sinmun）头版刊登金正恩在办公室阅读川普信件的照片。

白宫不愿证实川普是否寄信给金正恩，不过南韩总统府青瓦台表示，已与华府联络得知这封信的事。青瓦台说：「当局正面看待北韩和美国透过高层通信为对话挹注动力之举。」

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