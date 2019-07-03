此内容发布于2019年7月3日 上午6:50

（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普政府试图在2020人口普查纳入国籍问题引发争议，遭最高法院挡下，对此川普推文表示，这是「令人难过的时刻」。

川普增列国籍问题的提案遭最高法院挡下，法院认为这项提案不够有说服力。这也是主张纳入国籍问题会造成歧视少数居民的反对者所取得的胜利。

川普推文表示：「美国最高法院不允许将『这个人是美国公民吗？』这个问题列入#2020人口普查（#2020Census）的问卷，真是令人难过的时刻。」

他还说，他已经要求商务部和司法部「尽可能把这个至关重要的问题，和相当重要的案件带到一个成功的结局」。

川普昨天语带轻蔑告诉记者，他希望人口普查能够查明公民身分，「而非违法外来人口」。

他说：「对我而言，美国公民和违法外来人口之间有很大的不同。」

对于这项裁决，川普最初的反应是要求延迟印制迫在眉睫的2020人口普查问卷，延后普查以争取足够时间再行上诉。

川普如今已放弃这项提案，也终结任何可能在这项每10年1次的大规模普查中，提出修改问卷表格的机会。

纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）说：「我们很高兴将开始印刷#2020人口普查（#2020Census）问卷，上头不会增列国籍问题。」

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