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此内容发布于2017年6月1日 上午5:20 最后更新 - 2017年6月1日 -05:20

（法新社巴黎31日电） 专家们今天警告，全球人口不断增加以及对食物、饮水与生活空间的需求激增，将使动物在接下来的50年处于「前所未有」的灭绝危机。

科学期刊「自然」（Nature）专刊「Nature Insight」所登出的一篇评论指出，在世界上生物多样性最高的非洲、亚洲及的南美洲，有超过360个大型哺乳类物种面临程度最高的威胁。

但文章总结，这些物种都没有灭绝。同时，人类饮食及农耕方式的剧烈改变，在2060年之前能为100亿人提供「健康饮食」，并为大部分现存物种保留适宜生活的栖地。

地球上体重逾44公斤陆上哺乳类大型物种当中有一半，以及15%的鸟类，在截至距今3000年前便已灭绝。

而全球人口目前达70亿，为3000年前的25倍，且预期到本世纪结束，还会再增加40亿张嘴嗷嗷待哺。但据评论的作者群指出，已有1/4的哺乳类与13%的鸟类面临灭绝威胁。

评论指出，改变饮食至为关键。越富裕社会就越倾向于舍得把钱花在肉类和其他动物产品、糖及淀粉上。相关产品需要广大土地和大量水源来栽培生长。

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