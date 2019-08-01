（法新社洛杉矶31日电） 知名Youtuber汤普森（Grant Thompson）因主持高人气Youtube频道The Kingdom of Random而闻名。他的家人证实他亡于一场滑翔翼飞行意外，享年38岁。

汤普森今年38岁，在Youtube个人频道上有超过1100万人订阅，数10亿浏览纪录。有关当局表示，他29 日于犹他州飞行滑翔翼后迟迟未归，通报为失踪人口。

最后，当局根据他配在身上的GPS定位系统，于昨晚寻获遗体。

华盛顿郡警长办公室在脸书上贴文表示，搜救队员找到滑翔翼器材及一台录影设备，希望有助于厘情意外始末。

汤普森的家人透过社群媒体向粉丝宣布他身亡的噩耗。他们在Instagram上写道：「我们深感沉痛地告诉各位，汤普森昨晚向世界道别了。请各位今天随时随地向身边的人表达温暖或关怀，向这位『随性国王』致敬吧！」

他们还说：「汤普森的遗作将永存于他的频道及他建立的全球社群中。」

汤普森2017年在网红行销谘询机构MediaKix的专访中表示，自己原先担任机师长达11年，中途短暂从事房地产业，最后才着手建造他的Youtube帝国。

汤普森说：「我刚开始为YouTube制作影片时，是为了展现我怎么改善物品设计，以及我脑袋迸出的想法，但后来这件事越做越庞大，以至于让我放弃房地产业及机师，现在则全然奉献给Youtube了。」（实习编译：陈意安/核稿：张晓雯）

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