此内容发布于2019年6月14日 上午3:20

（法新社巴西利亚14日电） 巴西最高法院法官今天表决通过，宣告仇恨同性恋为犯法行为。巴西是全球对LGBT族群（同性恋、双性恋及跨性别者）最危险的国家，此举对性少数族群而言是重大一步。

巴西最高法院以8比3票通过这项措施，在国会通过针对这类歧视的法律前，将仇恨同性恋归类于类似种族歧视的罪行。

巴西国会是由占多数的保守派把持，受到福音派教会强烈影响。

向来保守且受到天主教影响的拉丁美洲地区，有愈来愈多国家通过支持LGBT权利的措施，巴西现在也加入他们的行列。

法官露西亚（Carmen Luzia）投下赞成票时说：「所有偏见都是暴力。所有歧视都是让人受苦的原因。但我知道有些偏见对其他人带来更多痛苦。」

非政府组织「巴伊亚省同志团体」（Gay da Bahia）搜集的过去40年国家统计数据显示，2017年发生因恐同症而起的387件谋杀案与58件自杀案，比2016年增加30%，相当于巴西每19个小时就有1名LGBT人士自杀或遭谋杀。

巴西最高法院认为，到现在都还没宣布这类歧视为犯法，是立法机关的疏失。不过，反对的3名法官坚称，宣布恐同为犯法是国会而非法院的职责。

法官李万度斯基（Ricardo Lewandowski）说：「只有国会可以通过罪行定义与罚则，只有国会可以通过犯罪行为的法律。」

种族歧视与现在的「恐同症与恐跨症」行为，在巴西将处以1到3年有期徒刑或罚金。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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