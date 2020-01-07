此内容发布于2020年1月7日 下午12:50

（法新社巴格达7日电） 伊拉克总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）今天证实，他收到美军信函，信中描述美军「撤离」伊拉克的步骤。

五角大厦稍早声称伊拉克政府收到的是未签名的草稿，不过马蒂驳斥这项说法。

马蒂在电视转播的内阁会议上表示，他在当地时间昨天晚上8时收到署名及翻译版的信函。

他表示，这封信讨论「重新部署，目标是从这个国家撤离。措辞非常清楚」。

马蒂说，他收到的阿拉伯文和英文最初版本有个翻译上的错误，因此他的办公室要求美军更正，美军又送来新的版本。

马蒂告诉与会部长：「这确确实实是封正式信函。这不是一张从印表机掉下来的纸，送到我们这里也不是巧合。」

法新社昨晚取得这封信的复本，并向美国和伊拉克官员查证，证实这封信的真实性。

率领伊拉克特遣部队的美国准将希里（William Seely）在信中告诉伊拉克对等官员，美军准备从伊拉克撤离。

不过美国国防部长艾斯培（Mark Esper）否认美军将撤出伊拉克。

伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）上周在巴格达机场遭美国以无人机击杀后，伊拉克国会5日要求美军和其他外国部队撤离。（译者：陈政一）

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