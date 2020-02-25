此内容发布于2020年2月26日 上午12:05

（法新社维也纳26日电） 摇摇欲坠的伊朗核协议缔约国今天将在奥地利首都维也纳碰头，商讨如何维系2015年与德黑兰当局签署的这项协议。在此之前，英国、法国和德国已启动争端解决机制。

美国2018年宣布退出，重新开始对伊朗实施严厉的经济制裁后，伊朗核协议危如累卵，其余各方如今正试图挽救这项具有里程碑意义的协议。

伊朗采取一连串行动，抗议美国撕毁核协议后，欧洲缔约国希望说服德黑兰当局继续遵守限制伊朗核子计画的协议。

今天这场会议将由欧盟对外事务部秘书长施密特（Helga Schmid）主持。

俄罗斯驻维也纳大使馆引述俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）的话推文说：「尽管不是100%，但这是在为时已晚前阻止情势升温的机会。」

德黑兰1月初宣布，伊朗将不再遵守浓缩铀离心机数量限制。

这是美国退出核协议后，伊朗第5度缩减对核协议的承诺，促使德国、英国和法国于1月14日启动争端解决机制。

一名外交官匿名表示，解决这项争端没有时程表，还说「我们离取得成果还有很长一段路要走」。

这名外交官说，大家都希望挽救正式名称为「联合全面行动方案」（JCPOA）的伊朗核协议，国际原子能总署（IAEA）的监督人员就能继续在伊朗执行任务。

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