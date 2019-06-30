（法新社蒙特娄29日电） 土耳其导演奥默萨里卡亚即将推出电影新作「亚蓝宝贝：死亡之海」，以照片震撼世界的2015年伏尸土国海滩叙利亚难民男童亚蓝．库迪故事为发想，但男童家人对此强烈抵制。

亚蓝．库迪（Aylan Kurdi）的姑妈�q玛．库迪（Tima Kurdi）现居加拿大。她告诉加拿大广播公司（CBC）：「我现在极度伤心。」她「无法接受」侄子的故事被转化为电影作品。

亚蓝．库迪2015年和几名家人搭船逃离叙利亚前往希腊，但途中船艇翻覆，亚蓝溺毙，尸体随后被冲上土耳其海滩。当地一名记者捕捉到他脸朝下、小小身躯蜷曲伏卧海滩的令人心碎画面，照片在国际间广为流传，也迫使欧洲国家暂时对难民采取较开放态度。

�q玛．库迪说，男童家属并未被徵询，是否愿意将他的故事改编成目前已在拍摄中的电影，且�q玛自己是透过现居伊拉克的男童父亲阿布杜拉．库迪（Abdullah Kurdi）间接得知这件事。

�q玛．库迪说：「他（阿布杜拉）打电话给我，和我一样哭泣。他说：『我不敢相信竟然已经有人在拍电影。』『我无法想像我死去的、还不会说话的两岁儿子（在电影中）复活。』」

�q玛．库迪写了一本和侄子有关的书：「沙滩上的男孩」（The Boy on the Beach，暂译）。根据她的说法，男童家人已不只一次婉拒将亚蓝故事改编成电影的提案。

电影「亚蓝宝贝：死亡之海」（Aylan Baby. Sea of Death，暂译）目前正在土耳其摄制，演员包括动作片男星史蒂芬席格（Steven Seagal）。

导演奥默萨里卡亚（Omer Sarikaya）已在社群媒体上抢先曝光影片海报。他计画将作品出售给影音串流平台Netflix。

萨里卡亚宣称，尽管影片主题和库迪家族的故事相似，但影片关切的是更广的难民议题。

他告诉加拿大广播公司：「这部片叫『亚蓝宝贝』，而非『亚蓝．库迪』。」他还强调，现在改片名已太迟。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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