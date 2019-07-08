（法新社伦敦7日电） 传奇美籍非裔盲人歌手史提夫汪达（Stevie Wonder）宣布将暂时退出乐坛，计划9月进行换肾手术。

他6日在伦敦海德公园（Hyde Park）夏日音乐节演出时对群众宣告：「我将进行一场手术。」

「我今年9月要换肾。我有个捐赠人，一切都好。」在为换肾手术作准备前，他还将为乐迷演出数场。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，史提夫汪达今年69岁，出生即失去视力，能演唱并演奏多种乐器，兼擅作曲，乐风跨灵魂、爵士、节奏蓝调、放克、流行等类型，总共25次获葛莱美奖（Grammy Awards）肯定。

他6日对海德公园的听众说：「我想要你们知道，我来到这里是为了表达对你们的爱，并感谢你们爱我。」在场群众对此报以欢呼。

史提夫汪达据称9岁即能演奏钢琴、口琴、鼓，1961年在知名的底特律莫顿唱片公司（Motown）发行第一张专辑，当时他才11岁。

由史提夫汪达创作和演出的知名歌曲包括1985年发行的「短暂情人」（Part-Time Lover）、1984年的「电话诉衷情」（I Just Called to Say I Love You）、1982年和保罗麦卡尼（Paul McCartney）合唱的「乌木与象牙」（Ebony and Ivory）和1973年的「你是我生命的阳光」（You Are the Sunshine of My Life）等。（译者：陈韵聿/核稿：徐崇哲）

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