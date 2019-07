(法新社伦敦7日电) 传奇美籍非裔盲人歌手史提夫汪达(Stevie Wonder)宣布将暂时退出乐坛,计划9月进行换肾手术。

他6日在伦敦海德公园(Hyde Park)夏日音乐节演出时对群众宣告:「我将进行一场手术。」

「我今年9月要换肾。我有个捐赠人,一切都好。」在为换肾手术作准备前,他还将为乐迷演出数场。

美国有线电视新闻网(CNN)报导,史提夫汪达今年69岁,出生即失去视力,能演唱并演奏多种乐器,兼擅作曲,乐风跨灵魂、爵士、节奏蓝调、放克、流行等类型,总共25次获葛莱美奖(Grammy Awards)肯定。

他6日对海德公园的听众说:「我想要你们知道,我来到这里是为了表达对你们的爱,并感谢你们爱我。」在场群众对此报以欢呼。

史提夫汪达据称9岁即能演奏钢琴、口琴、鼓,1961年在知名的底特律莫顿唱片公司(Motown)发行第一张专辑,当时他才11岁。

由史提夫汪达创作和演出的知名歌曲包括1985年发行的「短暂情人」(Part-Time Lover)、1984年的「电话诉衷情」(I Just Called to Say I Love You)、1982年和保罗麦卡尼(Paul McCartney)合唱的「乌木与象牙」(Ebony and Ivory)和1973年的「你是我生命的阳光」(You Are the Sunshine of My Life)等。(译者:陈韵聿/核稿:徐崇哲)

