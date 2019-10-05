此内容发布于2019年10月5日 下午7:35

（法新社巴黎5日电） 倡议团体「反抗灭绝」发起全球60城市气候环保运动，今天在巴黎，数以百计环保人士先做暖身，在一大型购物中心阻挡人员进出，警方试图将他们驱离。

法新社报导，环保人士占据巴黎东南部大型购物中心Italie 2，杠上警方，并造成逛街消费者的不便。

他们在餐厅和时尚名品店橱窗外挂着海报布条，上面写着标语如「烧掉资本主义，而非石油」等。

倡议团体「反抗灭绝」（Extinction Rebellion, XR）警告未来可能发生的环境「大浩劫」，号召7日起在全球60个城市展开为期两周的公民不服从示威活动，而部分抗议人士今天在巴黎先行暖身。

抗议人士告诉法新社说，购物中心晚间试着关门歇业之际，警方下令抗议人士离开现场。

上传社群网站的影像显示，警方接着试图进入建筑，但出入口遭抗议人士用桌椅挡住。

其他社运团体今天也加入巴黎购物中心的示威活动，包括反政府的「黄背心」成员。

由XR发起的「非暴力」抗议活动，预计7日在欧洲、北美洲与澳洲等地展开，而印度、阿根廷的布宜诺斯艾利斯、南非的开普敦、纽西兰的威灵顿等地也会加入活动行列。

XR去年由多名学者在英国成立，是全球成长速度最快的环保运动之一。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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