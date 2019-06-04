（法新社香港4日电） 讽刺北京政治的中国漫画家巴丢草今天在澳洲广播公司节目中首次露面，他称自己以前是法学院学生，直到有天看了台湾戏剧节目中拼接的天安门事件纪录片，因而开始创作政治漫画。

与英国涂鸦大师班克西（Banksy）相提并论的巴丢草，在澳洲广播公司（ABC）今天播出的纪录片中首度以真面目示人，并且对外讲述自己的故事，希望藉此免于中国当局的迫害。

巴丢草去年取消原订在香港举行备受瞩目的展览，原因是他和家人受到威胁，中国警方据称告诉他的家人，如果不取消展览，「就不会受到宽容」。此后，他和家人仍然不断受到威胁。

巴丢草在现居地澳洲墨尔本告诉法新社：「我不认为中国共产党会忘记或原谅敌人，在此案例中，也就是我本人。」

「对抗这类恐怖的唯一方法就是公开揭露这一切…因此世界各地的人都能知道中国的情况。」

路透社报导，巴丢草说：「我觉得没有比天安门事件30周年这个时间点还要好的时机，让我以真面目示人。」

现年33岁的巴丢草在上海长大，原本立志当一名律师，直到有一天晚上他与其他3名朋友在宿舍观看下载的一出台湾戏剧，当中拼接了美国纪录片「天安门」（The Gate of Heavenly Peace），这部影片记录1989年天安门广场民运和血腥镇压的过程。

这群华东政法大学的年轻学生惊呆了，没有一人听过这起民运或当局血腥镇压一事，原因是中共审查和「防火长城」（Great Firewall）阻挡。

巴丢草回忆：「那3小时，每个人都安静地坐在完全漆黑的房间里，甚至没有人起身开灯。」

不愿公开自己真实姓名的巴丢草并说：「没有一位老师在法学院谈过这个议题。」

由于六四事件和其祖父在1950年代后期反知识份子运动中命丧集中营，其阴影让巴丢草挥之不去，因而离开中国远赴澳洲，开始讽刺政治压迫的漫画家生涯。

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