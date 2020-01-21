此内容发布于2020年1月21日 上午5:35

（法新社仰光20日电） 缅甸任命的独立调查委员会今天断定，一些军人可能对洛兴雅穆斯林犯下战争罪行，但军方并未犯下种族灭绝罪。这份调查报告立即遭到人权团体谴责。

联合国最高司法机构将于23日裁决是否对缅甸祭出紧急举措，以阻止据称仍持续存在的种族灭绝行为，缅甸「独立调查委员会」（Independent Commission Of Enquiry）今天抢在裁决出炉前公布调查结果。

独立调查委员会承认，一些安全人员使用过度武力，犯下战争罪行并严重侵犯人权，包括「杀害无辜村民并毁坏他们的住家」。

不过，独立调查委员会认定，这些罪行并未构成种族灭绝。委员会说：「目前没有足够证据可以主张、遑论足以断定，这些罪行意图消灭整个或部分国族、民族、种族或宗教团体。」

缅甸2017年8月采取军事行动，逼迫约74万名洛兴雅人出走，越界逃往孟加拉，使得当地的难民营不断扩张。

人口以佛教徒为主的缅甸，坚称洛兴雅叛乱分子发动一系列攻击，导致数十名安全人员死亡，因此军方才铲除他们，采取镇压行动是合理的。

不过，难民一直声称洛兴雅人普遍遭到谋杀、性侵、刑求与纵火，由于担忧自身安全，目前大多不愿回到缅甸家园。

这是迄今最大程度承认暴行的一份调查报告。不过，英国缅甸洛兴雅组织（Burmese Rohingya Organisation UK）声称这项调查结果只是「公然的公关行动」，只是为了转移大家对国际法院裁决的注意力。

发言人吞钦（Tun Khin）说：「缅甸针对若开邦（Rakhine State）侵犯人权事件展开的调查漏洞百出，只是另一个试图粉饰缅甸国防军对洛兴雅采取暴行的举措。」

人权观察（Human Rights Watch）的罗伯森（Phil Robertson）指出，这份报告似乎要把个别军人当作代罪羔羊，而不是要军方负起责任。他呼吁缅甸立即公布完整报告。

他说：「独立调查委员会的整个调查作为，包括方法与运作状况，一点都不透明。」（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

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