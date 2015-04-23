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此内容发布于2015年4月23日 上午8:05 最后更新 - 2015年4月23日 -08:05

（法新社伦敦23日电） 呱呱坠地后无论包着粉红或蓝色包巾亮相，英国王子威廉与爱妻凯特的第2个宝宝，肯定具有影响全球时尚趋势的无比魅力。

不管凯特或她和威廉的第一个孩子乔治小王子穿什么，这些品项很快就会销售一空。这种行销现象称为「凯特效应」，社群媒体和网路购物趋势推升了这股效应。

凯特穿上身的孕妇装和乔治小王子的服装更是高人气。时尚分析公司Trend Atelier主管惠利（GeraldineWharry）表示：「他们的穿搭影响力遍及全球。」

惠利说：「大家正等着看威廉和凯特第2个贝比穿什么和凯特产后的模样。」

社群媒体让粉丝能追踪和分享凯特被拍到的穿着，凯特如果以平常人较能负担的大众品牌混搭昂贵的设计师品牌，就更能掀起风潮。

4年前凯利（Susan Kelley）设立凯特穿啥网站WhatKateWore.com，放上网路零售商连结，让民众能买到和凯特一模一样的服装。

凯利说，「网站流量根本完全爆炸」，一个月能有近100万次点阅量，大多来自英语系国家，但也有的来自捷克和利比亚。

根据品牌顾问公司Brand Finance，英国王室品牌的市值预估高达536亿英镑（800亿美元）。（译者：中央社蔡佳伶）

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