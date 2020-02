(法新社华盛顿12日电) 前美国驻乌克兰大使尤凡诺维契今天批评美国外交政策「没道德」、拿威胁当政策基础。尤凡诺维契去年5月突遭总统川普解职,在川普弹劾案中扮演关键角色。

尤凡诺维契(Marie Yovanovitch)今天赴华府乔治城大学(Georgetown University),接受外交研究学院(Institute for the Study of Diplomacy)颁奖。

她在大学中表示:「国务院现在深陷麻烦。高阶领袖缺乏政策愿景、清楚道德观和领导技巧。」

「恕我直言,(采用)一种没道德且让人不停猜测的外交政策,以威胁、恐惧和混淆来代替信任,无法长久奏效。」

尤凡诺维契去年10月赴国会作证时曾说,自己被召回解职,原因在于「有人出于明显可议的动机,做出毫无根据的虚假指控」。

这名具33年经验的外交界老将并指自己遭受抹黑攻击,而策划抹黑的人包括川普私人律师朱利安尼(Rudy Giuliani)。

当时她也批评国务院领导阶层未能击退「显然已劫持我国乌克兰政策」的势力,或是在她面临「危险而错误」的攻击时予以支援。这段说法未点名地把矛头指向国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)。

川普因被控施压乌克兰宣布调查自己的政敌、民主党籍前副总统拜登(Joe Biden)等对象,去年遭美国联邦众议院以滥权罪名弹劾。但共和党人占多数的联邦参议院本月已宣判川普无罪。

