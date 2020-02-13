此内容发布于2020年2月13日 上午3:35

（法新社华盛顿12日电） 前美国驻乌克兰大使尤凡诺维契今天批评美国外交政策「没道德」、拿威胁当政策基础。尤凡诺维契去年5月突遭总统川普解职，在川普弹劾案中扮演关键角色。

尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）今天赴华府乔治城大学（Georgetown University），接受外交研究学院（Institute for the Study of Diplomacy）颁奖。

她在大学中表示：「国务院现在深陷麻烦。高阶领袖缺乏政策愿景、清楚道德观和领导技巧。」

「恕我直言，（采用）一种没道德且让人不停猜测的外交政策，以威胁、恐惧和混淆来代替信任，无法长久奏效。」

尤凡诺维契去年10月赴国会作证时曾说，自己被召回解职，原因在于「有人出于明显可议的动机，做出毫无根据的虚假指控」。

这名具33年经验的外交界老将并指自己遭受抹黑攻击，而策划抹黑的人包括川普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）。

当时她也批评国务院领导阶层未能击退「显然已劫持我国乌克兰政策」的势力，或是在她面临「危险而错误」的攻击时予以支援。这段说法未点名地把矛头指向国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）。

川普因被控施压乌克兰宣布调查自己的政敌、民主党籍前副总统拜登（Joe Biden）等对象，去年遭美国联邦众议院以滥权罪名弹劾。但共和党人占多数的联邦参议院本月已宣判川普无罪。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram