此内容发布于2019年5月30日 下午11:50

（法新社麻州剑桥30日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天在美国哈佛大学毕业典礼的演讲中，痛陈自由贸易遭受攻击、任何型态的「壁垒」以及「谎言被描述成真理」。

法新社和美国有线电视新闻网（CNN）报导，梅克尔没有指名道姓，但此言显然是剑指美国总统川普。梅克尔与川普的关系称不上融洽。

梅克尔在35分钟的演讲中表示，应对孤立主义和民族主义说不。她还说，切勿「将谎言描述成真理，并把真理当成谎言」。

梅克尔敦促全世界「在人力所及范围尽其所能」对抗气候变迁，她也承诺会尽一己之力。

梅克尔对毕业生表示：「气候变迁威胁地球自然资源。」她说：「气候变迁及其引发的危机，是人类所造成。」

「我们能够而且也必须在人力所及范围、真正掌握这场对人类的挑战。」梅克尔政府被控拖延减碳脚步。

梅克尔在这场主要用德文的演讲中说：「一切仍有可能。然而，我们每个人必须扮演好自己角色，我这样说，是自我检讨，也为了将来更好。」

「因此，我将尽己所能地确保我的国家德国，在2050年前达成气候中和目标。」

梅克尔在哈佛大学第368届毕业典礼上，也获颁法学荣誉博士学位。

她期勉哈佛毕业生，永远别将民主或和平视为理所当然。

64岁的梅克尔自2005年执政至今，今天演讲中她也隐晦地提到自己任期将结束。梅克尔的总理任期预定2021年届满。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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