此内容发布于2019年8月6日 下午9:35

（法新社洛杉矶6日电） 美国官员今天说，加州美食节上月发生大规模枪击案，联邦调查局（FBI）在枪手的数位装置上发现「暴力意识形态」证据，已经展开本土恐怖主义调查。

勒根（Santino William Legan）7月28日在北加州吉尔罗伊大蒜节（Gilroy Garlic Festival）击毙3人，包括两名小孩，之后与警方对峙时举枪自尽。

特别探员班奈特（John Bennett）说，19岁的勒根拟定了一份潜在目标名单，包括宗教机构、联邦建筑、法院与民主党和共和党，以及吉尔罗伊大蒜节。

班奈特在吉尔罗伊的记者会上表示：「由于我们在这次调查发现目标清单与其他资讯，FBI已对这起大规模枪击案展开本土恐怖主义调查。」吉尔罗伊位于旧金山东南方约130公里。

吉尔罗伊警察局长史密西（Scot Smithee）说，勒根使用AK-47突击步枪犯案，开枪时穿着防弹背心。

他说：「犯嫌被警察发射的多发子弹打中。」他又说：「枪击案的罹难者没有人是被警方的子弹误击。他们都是被凶嫌击毙。」

验尸官发布报告宣布，勒根头部有枪伤，是死于自尽。

班奈特说，FBI要求搜集出于意识形态动机而做出暴力行为的证据，以展开本土恐怖主义调查。

他又说，调查进行时，不会公布特定目标身分，但名单上的目标将收到通知。

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