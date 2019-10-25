此内容发布于2019年10月25日 上午5:05

（法新社洛杉矶24日电） 美国加州洛杉矶北方今天爆发野火，在强大风势助长下，火势迅速扩散失控，当局下令约5万居民立刻撤离家园。

这场名为「提克大火」（Tick Fire）的野火发生在洛杉矶北方约65公里的圣塔克拉利塔（Santa Clarita）附近。消防员表示，野火在今天午后爆发，很快延烧达2023公顷。

熊熊火焰焚烧数间民宅和建筑物，并造成一条主要公路和数条道路被迫封闭。约500名消防人员在灭火飞机和直升机帮助下对抗火势，截至目前尚无伤亡消息传出。一名消防局发言人表示：「我们强烈要求所有人即刻撤离。」

加州许多地区正处于野火红旗警告范围，因同时出现强风、气温高和湿度低等天气情况，构成野火爆发的完美条件。

加州北部葡萄园区昨晚也爆发灌木丛大火。加州消防员表示，起火范围很快从几百英亩扩大到1万6000英亩（约6400公顷），约2000居民被迫撤离。由于有每小时113公里的强风助长火势，当局派出约500名消防人员奋力灭火。

索诺马郡警察局（Sonoma County Sheriff's Office）表示，山区爆发的野火迅速扩散，火势越过一条高速公路并朝向住宅区延烧，当局已在盖瑟维尔（Geyserville）和附近的葡萄园发布强制撤离命令。

索诺马郡警局警告，当地居民的生命财产安全受到重大威胁，「如果你人在盖瑟维尔，现在就离开」。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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