此内容发布于2019年8月14日 上午2:35

（法新社渥太华13日电） 加拿大最大城市多伦多最近发生多起枪击案，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天表示，若他隶属的自由党在10月大选中获得连任，将制定更严格的枪枝管制措施。

多伦多上周末连假期间发生14起枪案，造成17人受伤，导致今年至目前为止枪击案件数量飙升至267件，高于去年同期的248件。多伦多市长庄德利（John Tory）呼吁实施手枪禁令，但杜鲁道并没有对此做出承诺。

杜鲁道在与庄德利一同举行的联合记者会上表示，近期发生的枪击案突显出枪枝政策常识的必要性。他说：「我们必须采取行动，但庄德利市长和我都同意，要解决这个问题不能单靠逮捕犯人而已。」

大部分的枪击案归咎于帮派斗争及非法枪枝。虽然加拿大枪械暴力问题远比邻国美国来得少、影响也较小，依旧形成大选中的重大议题，使自由党与支持加重枪枝犯罪惩罚的保守党民调支持度不相上下。

杜鲁道指出政府近期致力打击枪械暴力，包括加强背景调查、对枪枝零售商保留销售纪录提出新要求、限制运输枪枝和遏制走私枪枝的措施。

他表示：「我们理解能做的事还有更多。所以我们期待提出可以持续控管枪枝的计画，社区才会更安全。这就是我们背负着强大民意，向前推动的政策。」（实习编译：张咏昕/核稿：陈昱婷）

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