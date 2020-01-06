此内容发布于2020年1月6日 上午1:05

（法新社洛杉矶5日电） 追踪票房表现的北美院线联盟今天通报，「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）持续称霸院线宇宙，周末吸金3370万美元。

这部迪士尼电影上映3周进帐4亿5100万美元，海外票房已达4亿6800万美元。

继续稳坐二哥位置的是索尼的「野蛮游戏：全面晋级」（Jumanji: The Next Level），3日到5日这段期间有2650万美元表现。

整体来说，索尼这个周末荷包赚饱饱，北美排名前5的作品有3部出自索尼。另一部「她们」（Little Women）从前一周排名第5升至第3，收入1360万美元。

同为索尼出品、新上档的「怨咒」（The Grudge）排名第4，票房1130万美元。根据影评网站CinemaScore，这部改编2002年日本电影的超自然恐怖片，罕见从影迷手中得到F评价，是40年来仅第20部得到这个成绩的电影。

迪士尼靠「冰雪奇缘2」（Frozen II）拿下第5位置，上映第7周有1130万美元表现。据多媒体娱乐新闻「好莱坞报导」（Hollywood Reporter），有全球累计总票房13亿美元做加持，「冰雪奇缘2」已超越「超人特攻队2」（The Incredibles 2）成为影史最卖座的动画片。

排名第6到第10的电影依序为：「变身特务」（Spies in Disguise），1010万美元；「锋回路转」（Knives Out），900万美元；「原钻」（Uncut Gems），780万美元；「重磅腥闻」（Bombshell），410万美元；「猫」（Cats），260万美元。

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