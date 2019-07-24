此内容发布于2019年7月24日 下午8:05

（法新社首尔25日电） 北韩今天清晨发射两枚不明发射体，南韩合同参谋本部官员证实是两枚短程飞弹。

南韩合同参谋本部一名官员告诉法新社：「我们已证实是飞弹，一枚飞弹飞行430公里，另一枚预估飞行距离较远一点。目前不清楚（北韩领导人）金正恩是否在现场视察这次的发射行动。」

南韩合同参谋本部稍早在声明中表示，北韩「清晨5时34分发射一枚不明发射体，5时57分发射另一枚，从元山（Wonsan）地区射向东海，飞行了约430公里」。

南韩合同参谋本部说：「我军密切监控局势，以防再有发射行动，同时维持备战状态。」

美国一名不具名官员在华府告诉法新社：「我可以证实这…属于短程。」

北韩领导人金正恩与美国总统川普6月30日在南北韩非军事区见面时同意重启对话。之后，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，工作层级会谈可能在7月中展开。

不过，北韩上周对军事演习发出警告。美国与南韩多年来都会举行军演，但为了缓和与拥核北韩之间的紧张情势，军演规模已经缩减。

北韩谴责军演是「公然施压」，「违背」川普与金正恩去年在新加坡首次峰会签署的联合声明「精神」。

北韩甚至暗示，由于这些军演，北韩可能重新考虑是否遵守承诺暂停核试，不过，对于川金在非军事区见面与在2月越南峰会做出的承诺，美国国务院仍具有信心。

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