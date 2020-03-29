（法新社纽约29日电） 美国武汉肺炎疫情重灾区纽约的医护人员正和疫情搏斗，但他们面临长时间工作和自我防护装备极度缺乏的困境。随着感染人数持续跃增及染疫同仁病逝，他们越来越担忧自身安危。

过去一周美国成为全球武汉肺炎疫情最严重地区，确诊感染人数暴增至12万人，死亡达2000例，包括24日过世、在曼哈顿（Manhattan）一所医院担任护理经理（nurse manager）的凯利（Kious Kelly）。

48岁的凯利染疫身亡，让许多纽约医护人员切身感到恐惧。他们早就沉痛抱怨医院严重缺乏防护衣和医疗口罩，而在凯利病逝后，人们怒火难遏，社群媒体涌入大量不满医护人员防护配备不足的贴文，一张医护人员只能把垃圾袋当防护衣穿的照片也在网路疯传。

在纽约一所医院担任精神科住院医师的安德鲁（Andrew，化名）告诉法新社：「情况极度恶劣。经费不足、筛检人数不够多，医院里所有人的个人防护装备也不足。不只医生和护理师，院内的医疗辅助人员和清洁人员也全都暴露在感染病毒的巨大风险下。」

昨天上午约有20名医护人员在纽约布朗克斯区（Bronx）的雅柯比医疗中心（Jacobi Medical Center）外抗议，要求改善他们的工作环境。有人举的牌子写道「我们冒自己的生命危险救你们」，要求「现在就要有个人防护装备」。

纽约州目前有超过5万起确诊病例，并有约6500人住院。安德鲁说，前线人员没受到保护，如同「待宰羔羊」，这俨然是「犯罪行为」。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

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