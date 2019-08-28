此内容发布于2019年8月29日 上午12:20

（法新社雪梨29日电） 澳洲籍华裔作家杨恒均涉间谍罪遭中国逮捕，澳洲总理莫里森今天表达关切之意。根据澳洲广播公司（ABC）取得的信件，杨恒均请求莫里森协助他「尽快回家」。

中国27日证实53岁的杨恒均涉嫌犯下间谍罪，于23 日正式遭到逮捕，并要求澳洲尊重中国司法主权，不得干预。

莫里森（Scott Morrison）今天告诉第9频道电视台（Channel 9）:「我们力挺我们的公民，我们期待他受到适当的待遇，他的人权受到尊重。」

莫里森还说，暗示杨恒均担任澳洲间谍的说法「绝对不实」。

坎培拉当局曾表示，杨恒均遭监禁在恶劣的环境，希望他能受到符合人权的待遇。中国外交部发言人则呼吁澳洲不要干预。

杨恒均透过领事官员发布声明。他呼吁澳洲总理协助他尽速返家，并对澳洲官员为他的案件奔走表示感激。

根据澳洲广播公司取得的信件，杨恒均表示，一名中国调查人员「告诉我澳洲只是个小国，不会关心我」。「他说澳洲的经济和贸易仰中国鼻息，坎培拉当局非但不会帮我，遑论解救我。他还说，澳洲不会插手相救，因为我不是白人。」

坎培拉和北京之间的关系近几个月来显着恶化，中国对于杨恒均的命运近乎缄默，恐怕只会让双方关系更形紧张。

莫里森也反驳中国要澳洲不要插手的警告，他表示，澳洲「不会干预中国处理此案的方式」。

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