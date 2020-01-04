此内容发布于2020年1月4日 下午11:50

（法新社雅加达4日电） 印尼救灾团队今天派遣直升机装载粮食前往遭水患重创的偏远社区进行空投；这场灾难造成的死亡人数已攀升至60人，由于未来可能降下更多豪雨，死亡人数恐怕还会增加。

雅加达地区面积辽阔，人口约3000万，至今仍有数十万民众家园浸泡在水中，有家归不得。

邻近的利巴克（Lebak）地区有6人死亡，军警人员将泡面和其他物资一箱一箱空投到桥梁冲毁以致对外交通中断的偏远社区。

利巴克所在万丹省（Banten）警方告诉法新社：「要把物资送到那里很困难…大概有十几个地方遭土石流冲击。这就是为什么虽然没有任何着陆点，我们仍使用直升机的原因。」

当地卫生中心负责人苏利多（Suripto）表示，诊所涌入大批受伤居民。他说：「有些人是被洪水冲走，遭树木和石头撞伤。」

雅加达周围地区方面，超过17万民众在整个社区遭淹没后，纷纷投靠各地避难所。

这场从跨年夜开始的暴雨，引发一连串山洪爆发和土石流。

印尼国家灾害应变总署（National Disaster Mitigation Agency）今天说，北苏拉威西省（North Sulawesi）一处村落发生山洪爆发和土石流，也造成2人身亡。

应变总署今天还表示，这次洪患死亡总人数已经来到60人，另有2人下落不明。

雅加达在每年11月底开始的雨季期间，经常发生水患，但本周的水患堪称雅加达自2013年来死伤最惨重的一次。当年雨季造成的洪患让雅加达成了汪洋一片，数十人丧命。

都市计画专家表示，这次灾难部分原因是破纪录降雨所造成，不过雅加达各式各样的基础建设问题，包括排水不良和过度发展，都让灾情加剧。

印尼总统佐科威（Joko Widodo）已宣布将把首都迁到婆罗洲岛（Borneo）的计画。雅加达饱受严重塞车之苦，且由于超抽地下水，导致地层正在快速下陷。佐科威盼藉由迁都来纾缓雅加达压力。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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