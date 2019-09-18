此内容发布于2019年9月18日 上午8:05

（法新社吉隆坡18日电） 印尼近来森林大火产生有毒霾害，不只让全国上下和邻国马来西亚的许多学校停课，各机场也被迫关闭。

印尼农民使用非法放火整地的方法快速清理农地，造成苏门答腊岛（Sumatra）和婆罗洲（Borneo）森林惨遭大火肆虐且一发不可收拾。雅加达当局出动了数千名军警和灭火飞机试图扑灭林火。

马来西亚教育部指出，霾害的空气污染让大马境内近1500所学校被迫停课，有超过100万学生受到影响。

越来越多马国民众受霾害影响，健康亮起红灯，当局指出公立医院的门诊病患人数急遽攀升，大多数患者都有干眼及眼睛痒的病症。

印尼当局表示，苏门答腊岛廖内省（Riau）有数百所学校被迫关闭，但没有公布确切数据；婆罗洲的中加里曼丹省（Central Kalimantan）则关闭约1300所学校。

婆罗洲全境由印尼、马来西亚及汶莱三国管辖。

印尼交通部指出，婆罗洲的印尼领土境内有7座机场因为能见度过低而关闭。

东南亚地区每年都饱受印尼霾害所苦，但今年这波霾害是2015年来最严重的一次，同时也伴随全球各地发生野火加剧全球暖化的担忧。

从马来半岛许多地区到苏门答腊东部，今天的空污指数都达到「非常不健康」等级，大马首都吉隆坡的天际线也蒙上一层浓雾。

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