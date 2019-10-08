此内容发布于2019年10月8日 上午3:20

（法新社厄瓜多马查奇7日电） 抗议油价飙涨的厄瓜多示威群众今天在游行前往首都基多途中，和镇暴武力爆发冲突。厄瓜多政府则公布，由于产油设施遭到占领，国家产油量已减少12%。

示威群众为9日的抗议行动做准备，用燃烧的轮胎和路障将道路封锁。镇暴警察和军方随后在基多（Quito）郊区的马查奇（Machachi）用催泪瓦斯驱离群众。

厄瓜多原住民伞状组织（umbrella organization）厄瓜多原住民族联盟（Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador，CONAIE）领导人瓦尔加斯（Jaime Vargas）表示：「将有超过2万名原住民抵达基多。」这个团体正是厄瓜多前总统马瓦德（Jamil Mahuad）2000年因一场经济危机被赶下台的重要推手。

厄瓜多原住民族联盟在声明中还表示，其他抗议人士试图闯入位在基多的国民议会（National Legislative Assembly），并在「四周进行破坏行为」。

另一方面，厄瓜多能源部发布声明表示，亚马逊（Amazon）地区的3座油田「因遭到业务以外团体人士占领」，导致生产活动暂停，影响每日6万3250桶产油，相当于厄瓜多产油量的12%。声明并未指明是哪些团体所为。

厄瓜多总统莫雷诺（Lenin Moreno）则在一场电视和电台演说中，指控前总统暨前盟友柯利亚（Rafael Correa）和委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）「试图发动政变」，并「利用一些原住民团体的动员来进行掠夺和破坏」。

莫雷诺还说，政府运作已暂时搬移到港市瓜亚基尔（Guayaquil）进行。

厄瓜多爆发的这场10年来最大规模群众抗议，是由运输工会带头，但也有学生和其他人士发起。

自从厄瓜多国内油价最高调涨120%的措施3日生效后，全国各地连日爆发抗争冲突。政府表示，示威活动至今已造成1位民众死亡，77人受伤，伤者大多是安全部队人员。截至目前已有477人被捕。

莫雷诺之所以取消燃料补助，是为了向国际货币基金（IMF）取得42亿美元贷款，这项措施包括在3月签署的贷款合约内。但厄瓜多本已背负庞大国债，燃料补助每年花费政府13亿美元。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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