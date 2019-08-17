（法新社伦敦17日电） 支持香港民主示威的群众今天走上伦敦街头，支持港警并谴责暴力的亲中群众也发起游行，双方总计1000多人上街并隔空叫阵。

支持「反送中」的示威者高举写着「英国会让中国履行对香港自由的承诺吗」、「人民力量：与香港同在」及「（英国首相）强生（Boris Johnson）会向中国投降吗」等标语。

其他标语则写着「我只想在面汤中吃到胡椒」（抗议香港警方动用胡椒喷雾）、「SOS：请救救香港」及「反送中」，队伍中有人拿着英国殖民时期的英属香港旗。

示威由「#与香港同在」（#standwithHK）、「给香港民主」（D4HK）等团体主办，让数百人聚集特拉法加广场（Trafalgar Square），一边挥舞着标语，一边准备往国会广场（Parliament Square）游行。

但特拉法加广场同一时间也有挥舞中国五星旗的另一群示威者高举写有「卖国贼」、「一个国家、一个中国」及「香港永远是中国的一部分」等标语，当他们高呼「一国」后，另一方就回以「两制」互别苗头。

在此同时，法国巴黎也有约50人的集会支持香港示威民众，他们高呼「为香港争取自由」以及「为中国争取自由」，还有标语写着「今日香港、明日亚洲、后日欧洲」。不过现场也有制衡集会，约两倍人数的中国民众挥舞五星旗，谴责「香港暴徒施暴」。

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