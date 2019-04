(法新社洛杉矶31日电) 北美票房冠军本周易主,上周排名第一的恐怖片「我们」(Us)落居第二,登上第一的是鬼才导演提姆波顿(Tim Burton)的真人版「小飞象」(Dumbo)。

「小飞象」(Dumbo)进帐约4500万美元,位居首位。

上周末冠军片「我们」挤到亚军。环球出品、乔登皮尔(Jordan Peele)编剧、执导的恐怖片「我们」,这个周末仍有相当可观的3360万美元表现。

排名第3的是同样由迪士尼出品、奥斯卡影后布丽拉森(Brie Larson)主演的「惊奇队长」(Captain Marvel),收入2050万美元,全球累积票房直逼10亿美元大关。

狮门的「爱上触不到的你」(Five Feet Apart)以630万美元成绩排第4。第5的是新片「堕胎计画」(Unplanned)有610万美元进帐。

本周排名第6到第10的电影依序为:「奇幻游乐园」(Wonder Park),490万美元;「驯龙高手3」(How to Train Your Dragon: The Hidden World)420万美元;「失控危城」(Hotel Mumbai)320万美元;「梅迪亚的葬礼」(A Madea Family Funeral)270万美元;「海滩流浪汉」(The Beach Bum)180万美元。

