此内容发布于2019年3月31日 下午10:35

（法新社洛杉矶31日电） 北美票房冠军本周易主，上周排名第一的恐怖片「我们」（Us）落居第二，登上第一的是鬼才导演提姆波顿（Tim Burton）的真人版「小飞象」（Dumbo）。

「小飞象」（Dumbo）进帐约4500万美元，位居首位。

上周末冠军片「我们」挤到亚军。环球出品、乔登皮尔（Jordan Peele）编剧、执导的恐怖片「我们」，这个周末仍有相当可观的3360万美元表现。

排名第3的是同样由迪士尼出品、奥斯卡影后布丽拉森（Brie Larson）主演的「惊奇队长」（Captain Marvel），收入2050万美元，全球累积票房直逼10亿美元大关。

狮门的「爱上触不到的你」（Five Feet Apart）以630万美元成绩排第4。第5的是新片「堕胎计画」（Unplanned）有610万美元进帐。

本周排名第6到第10的电影依序为：「奇幻游乐园」（Wonder Park），490万美元；「驯龙高手3」（How to Train Your Dragon: The Hidden World）420万美元；「失控危城」（Hotel Mumbai）320万美元；「梅迪亚的葬礼」（A Madea Family Funeral）270万美元；「海滩流浪汉」（The Beach Bum）180万美元。

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