(法新社耶路撒冷10日电) 单骑环游世界的台湾单车客陈峻永,最近风尘仆仆来到中东游历以色列等国,他在接受媒体访问时表示,期许7年内完成环游世界壮举,盼足迹踏遍百国10万公里。

时间回到4年前,陈峻永辞掉电子工程师的工作,展开单骑环游世界的挑战。

现年40岁的陈峻永如今已横越南北美洲、欧洲与部分中东地区,沿途他支搭帐棚就地而眠,或搜寻背包客网站如「沙发冲浪」(Couchsurfing)找个处所稍事歇息。

这几天陈峻永来到耶路撒冷,走走看看并计划之后继续脚踏红黑色相间单骑的旅程。

谈到展开环游世界之旅的发想,他说:「这是一趟冒险」。陈峻永的冒险目前已勇闯64国累计里程数达5万4000公里。

完成这趟旅程之前,他希望能达成走访百国游历10万公里的目标,并估计达成这目标还需要3年。

站在风景宜人的橄榄山,可从远处眺望圆顶圣殿(Dom of the Rock)与耶路撒冷旧城区,陈峻永受访表示,抵达之前他不太喜欢就各个地点做太多功课,如此才能拥有属于自己的最初印象。

谈到耶路撒冷,这个对基督徒、穆斯林与犹太教徒别具特殊意义的圣城,同时也是以色列与巴勒斯坦冲突核心的城市,他说:「这座城市令我感到惊艳。」不过耶路撒冷也有摩登的一面,当地人口将近90万。

陈峻永表示:「这是一座大城市,却蕴含历史风华。」

他说,截至目前为止,旅途中他所经历些许最困难的时刻就是走过冰天雪地。

不过谈到危险,陈峻永表示,除了路上的汽车与卡车穿过他时靠得太近,让他提心吊胆外,几乎没有。

他从美国阿拉斯加州出发,已见识了秘鲁的马丘比丘(Machu Picchu)与时尚之都法国巴黎,而在横越埃及并南下东非前,打算前往约旦瞧瞧,然后行至亚洲完成他的冒险之旅。

陈峻永并非是展开同样旅程的第一人。2017年,英国冒险家包曼特(Mark Beaumont)缔造79天单骑环游世界的纪录。

不过陈峻永并未追随这个纪录,而是喜爱冒险更胜于获得缔造纪录的赞赏。

穿着背面绣有I am Jacky. I come from Taiwan.(我是Jacky陈,我来自台湾)字样的T恤,他说:「最赞的就是我遇见的人们。」陈峻永的英文名字是Jacky Chen。(译者:曹宇帆/核稿:陈政一)

