此内容发布于2020年4月27日 上午5:20

（法新社利雅德27日电） 沙乌地阿拉伯为首的联军今天拒绝接受叶门分离主义分子昨天在南部控制区域宣告自治，并要求分离主义分子「停止任何令情势更加紧张的行为」。

叶门分离主义分子昨天的行动，令叶门另一场长年分裂冲突更加复杂。冲突的一方是沙乌地联军与国际承认的叶门政府，另一方是掌控叶门北部大部分地区的反叛组织「青年运动」（Houthi）。

伊朗支持的「青年运动」2014年将叶门政府逐出首都沙那（Sanaa）后，叶门总统哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）即以南部的叶门第2大城亚丁（Aden）作为临时首都。

但叶门政府随后在南部也和分离主义分子起冲突，形同「内战中的内战」。分离主义分子去年8月拿下亚丁，到了11月则在沙乌地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）签下共享权力协议，停止对战。

然而，获得联军主要盟国阿拉伯联合大公国支持的分离主义组织「南方过渡委员会」（Southern Transitional Council），昨天以叶门政府未履行协议和「密谋」对抗为由，宣布在叶门南部实施自治。

据沙乌地官媒沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）今天在推特的发文，联军表示：「我们强调有必要让临时首都亚丁回复先前状态。」

联军说：「由于南方过渡委员会突然宣布紧急状态，我们再次强调，有必要立即落实利雅德协议。」

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