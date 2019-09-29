此内容发布于2019年9月29日 上午6:20

（法新社纽约28日电） 英国传奇摇滚乐团皇后合唱团（Queen）和主唱亚当蓝伯特今天在纽约中央公园（Central Park）登台演出，呼吁世界各国政府提供国际援助，以根除赤贫和处理气候变迁问题。

估计6万人聚集在这个具代表性曼哈顿绿地参与全球公民音乐节（Global Citizen Festival），今年这个活动是联合国大会（General Assembly）结束前的一个亮点，活动票券为免费，发放给为实现更大社会福祉努力的人。

美国歌手兼音乐制作人「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）、知名R&B歌手艾莉西亚凯斯（Alicia Keys）、创作歌手H.E.R.、美国摇滚乐团「共和世代」（OneRepublic）、南韩偶像男团NCT 127和美国创作才女卡洛金（Carole King）也登台献唱。

今年是第8年举行全球公民音乐节，不论老幼都随着皇后合唱团经典名曲We Are The Champions、波希米亚狂想曲（Bohemian Rhapsody）和We Will Rock You摆动身体。

与皇后合唱团一起巡回演出约8年的亚当蓝伯特（Adam Lambert），带领元老级成员鼓手罗杰泰勒（Roger Taylor）和吉他手布莱恩梅（Brian May）登台演出。

亚当蓝伯特一连更换数套具有戏剧效果的服装，而后戴着一顶皇冠、身穿一套鲜红色军装演唱最后一首歌，而布莱恩梅脱下长风衣，里头穿着印有皇后合唱团传奇主唱佛莱迪墨裘瑞（Freddie Mercury）头像的T恤。佛莱迪墨裘瑞1991年因爱滋病逝伦敦，享年45岁。

亚当蓝伯特也像其他许多表演者一样，藉此呼吁大家采取行动保护环境。

亚当蓝伯特说：「我们请求粉丝采取行动，要求世界各地某些政府…参与保护我们的海洋，海洋中鱼类和野生动物正被塑胶碎片噎住，这会杀死它们。」

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