(法新社纽约28日电) 英国传奇摇滚乐团皇后合唱团(Queen)和主唱亚当蓝伯特今天在纽约中央公园(Central Park)登台演出,呼吁世界各国政府提供国际援助,以根除赤贫和处理气候变迁问题。

估计6万人聚集在这个具代表性曼哈顿绿地参与全球公民音乐节(Global Citizen Festival),今年这个活动是联合国大会(General Assembly)结束前的一个亮点,活动票券为免费,发放给为实现更大社会福祉努力的人。

美国歌手兼音乐制作人「菲董」菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)、知名R&B歌手艾莉西亚凯斯(Alicia Keys)、创作歌手H.E.R.、美国摇滚乐团「共和世代」(OneRepublic)、南韩偶像男团NCT 127和美国创作才女卡洛金(Carole King)也登台献唱。

今年是第8年举行全球公民音乐节,不论老幼都随着皇后合唱团经典名曲We Are The Champions、波希米亚狂想曲(Bohemian Rhapsody)和We Will Rock You摆动身体。

与皇后合唱团一起巡回演出约8年的亚当蓝伯特(Adam Lambert),带领元老级成员鼓手罗杰泰勒(Roger Taylor)和吉他手布莱恩梅(Brian May)登台演出。

亚当蓝伯特一连更换数套具有戏剧效果的服装,而后戴着一顶皇冠、身穿一套鲜红色军装演唱最后一首歌,而布莱恩梅脱下长风衣,里头穿着印有皇后合唱团传奇主唱佛莱迪墨裘瑞(Freddie Mercury)头像的T恤。佛莱迪墨裘瑞1991年因爱滋病逝伦敦,享年45岁。

亚当蓝伯特也像其他许多表演者一样,藉此呼吁大家采取行动保护环境。

亚当蓝伯特说:「我们请求粉丝采取行动,要求世界各地某些政府…参与保护我们的海洋,海洋中鱼类和野生动物正被塑胶碎片噎住,这会杀死它们。」

