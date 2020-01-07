此内容发布于2020年1月7日 下午11:20

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普与2020年总统参选人彭博（Michael Bloomberg）双双订下美式足球超级杯总决赛电视广告黄金时段，要争取上亿选民的关注，专家称60秒广告需花费1000万美元。

2月2日星期天在迈阿密举行的职业美式足球联盟NFL年度冠军赛，估计会有1亿人观赛，通常这是每年美国电视广播最多人收看的节目，川普与彭博都已分别订下60秒的广告时段。

假设观众没有在广告时间转台，他们还会看到彭博争取民主党提名，以在11月总统大选与川普一较高下。

法新社报导，彭博发言人佛瑞泽（Michael Frazier）在电邮中说：「川普竞选团队决定要在这个重要比赛中大肆宣传，彭博阵营也不甘示弱，买下广告时段。彭博要与川普对战。」

就在美国新闻网站Politico报导了川普竞选连任团队买下超级杯总决赛的60秒广告时段，彭博阵营也立即作上述宣布。

佛瑞泽并未说明彭博买下黄金时段花了多少钱，但多位专家说，单独30秒价格约560万美元，双倍时间60秒大概要1000万美元（约新台币3亿355万元）。

彭博与川普对打的广告，将在民主党2月3日举行爱阿华州第1个提名初选的前夕播出；而与十多州同时举行总统初选的「超级星期二」3月3日，相隔只有几周。

曾任纽约市长的彭博，是当今世上名列前茅的大富豪，自他于去年11月宣布参选以来，已经耗资逾1亿美元打广告。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram