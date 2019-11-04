此内容发布于2019年11月5日 上午12:35

（法新社巴黎4日电） 根据一篇今天在癌症大会发表的研究，一个可以在家操作、非侵入性的子宫颈癌前病变检查，能提高建议的后续检测意愿。

这个新的筛检方法叫做S5检测（S5 test），女性能在家自己采集的尿液检体及阴道棉棒拭子（vaginal swab），取得检体后再送到实验室。

研究人员针对与人类基因相关的DNA变化，及子宫颈是否感染4种高危险型人类乳突病毒（HPV）作为检测标准。HPV主要经由性接触传染。

此计划书由伦敦大学玛丽皇后学院（Queen Mary University of London）的分子流行病学实验室（Molecular Epidemiology Lab）高级研究员尼贾（Belinda Nedjai）所制作，目的是在筛检结果异常后，针对没有回诊的女性，提高她们接受后续检查的意愿。

尼贾说，通常年长女性害怕后续检测会感到疼痛，因此不愿回诊。

尼贾告诉法新社，这个检验相比需要阴道扩张器的方法来说，侵入性较低。而且当检体被送往实验室后，几小时后即可知道筛检结果，检查速度快。

尼贾说：「这些女性只要给我们尿液检体或阴道棉棒拭子，就可以进行检验。这样非常有利。」

通常在HPV结果呈阳性后，目前诊断子宫颈癌的黄金标准是以HPV检测及子宫颈抹片检查为主。

抹片结果异常的病患要接受阴道镜（Colposcopy）检查。（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

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