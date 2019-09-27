此内容发布于2019年9月27日 上午7:20

（法新社开罗27日电） 人权团体「人权观察」今天表示，埃及自上周末爆发反总统示威以来，当局已逮捕近2000人，这恐怕是埃及前总统穆西（Mohamed Morsi）2013年遭推翻后开罗政府最大规模镇压行动。

人权观察（Human Rights Watch）还指出，埃及当局为了防止再度出现任何公然反对总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的行动，也封锁或中断各种网路服务和网站。

人权观察在声明中表示：「被捕民众的律师在他们的社群网页公布数起案例，许多人只是『在错误时间出现在错误地点』，或手机里存有批评当局的内容，就遭到安全部队任意逮捕。」

不仅如此，「政府还在开罗、亚力山卓和其他城市的主要道路和广场内部及四周部署制服和便衣警察，随机拦下行人搜索盘查，强迫他们秀出手机和社群媒体帐号的内容」。

埃及当局普遍被视为中东地区最专制的政府之一，上周末爆发的罕见反政府示威，是由埃及流亡商人阿里（Mohamed Ali）一支爆红影片引发。

阿里在片中指控塞西花大钱盖官邸，纳税人却因国家接受国际货币基金（IMF）提供总额120亿美元（约新台币3720亿元）贷款计画，而必须承受撙节措施的冲击，因此他号召「百万人游行」和「人民革命」推翻塞西。

人权观察呼吁埃及的西方盟国暂停提供塞西政府军事协助，直到对方停止「严重违反国际法」的行为。

人权观察的中东和北非部门主管惠特森（Sarah Leah Whitson）表示：「全球国家领袖应该承认，提供滥权政府安全和军事协助，无法为埃及带来稳定。埃及需要的是尊重人民权利和自由的政府。」

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