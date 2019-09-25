此内容发布于2019年9月25日 下午12:05

（法新社开罗25日电） 两个维权团体今天表示，埃及上周爆发要求罢黜总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的罕见示威抗议后，埃及当局已逮捕超过1000人。

埃及自由与人权中心（Egyptian Centre for Freedoms and Rights）表示，有1003人被捕；埃及经济与社会权利中心（Egyptian Centre for Economic and Social Rights）则指出，有1298人被捕。

据律师及亲属表示，两位着名学者也于昨天被捕。开罗大学政治学教授霍斯尼（Hazem Hosny）昨晚在寓所前被捕，霍斯尼曾担任埃及前军方参谋总长安楠（Sami Anan）的发言人，安楠去年试图与塞西竞逐总统大位后被捕。

霍斯尼最近几天一直在社群媒体批评塞西。

家族消息人士告诉法新社，在开罗大学教授政治学的另一着名学者纳法（Hassan Nafaa）也于昨晚在自宅被捕。纳法也一直谴责塞西的铁腕统治。

塞西于2013年领导军事政变，推翻埃及首位民选总统穆希（Mohamed Mursi），当年通过反示威抗议法令后，国内已实际上禁止示威抗议活动。

在上周爆发示威抗议前，流亡西班牙的埃及商人阿里（Mohamed Ali）指控塞西贪腐，并呼吁民众群起推翻塞西。

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