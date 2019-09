(法新社开罗25日电) 两个维权团体今天表示,埃及上周爆发要求罢黜总统塞西(Abdel Fattah al-Sisi)的罕见示威抗议后,埃及当局已逮捕超过1000人。

埃及自由与人权中心(Egyptian Centre for Freedoms and Rights)表示,有1003人被捕;埃及经济与社会权利中心(Egyptian Centre for Economic and Social Rights)则指出,有1298人被捕。

据律师及亲属表示,两位着名学者也于昨天被捕。开罗大学政治学教授霍斯尼(Hazem Hosny)昨晚在寓所前被捕,霍斯尼曾担任埃及前军方参谋总长安楠(Sami Anan)的发言人,安楠去年试图与塞西竞逐总统大位后被捕。

霍斯尼最近几天一直在社群媒体批评塞西。

家族消息人士告诉法新社,在开罗大学教授政治学的另一着名学者纳法(Hassan Nafaa)也于昨晚在自宅被捕。纳法也一直谴责塞西的铁腕统治。

塞西于2013年领导军事政变,推翻埃及首位民选总统穆希(Mohamed Mursi),当年通过反示威抗议法令后,国内已实际上禁止示威抗议活动。

在上周爆发示威抗议前,流亡西班牙的埃及商人阿里(Mohamed Ali)指控塞西贪腐,并呼吁民众群起推翻塞西。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram