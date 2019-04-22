此内容发布于2019年4月22日 上午3:05

（法新社希腊列士波斯岛21日电） 希腊一群大学生搬着墙壁大小的塑胶筏，来到风景如画的列士波斯岛（Lesbos）海滩。他们涉入水深及膝处，轻轻放下塑胶筏，准备请潜水夫架设到海中。

团队以PVC塑胶搭成支架，再铺上塑胶袋和塑胶瓶，做成这4面5公尺＊5公尺的塑胶筏，打算用它们进行实验，判定卫星和无人机能否侦测得到海洋废弃物。

负责督导实验进行的爱琴大学（University of the Aegean）海洋科学系助理教授托普泽利斯（Konstantinos Topuzelis）表示：「今天是第一个大日子。」

实验计画名为「卫星测试和无人机测绘爱琴海海洋塑胶」（Satellite Testing and Drone Mapping for Marine Plastics on the Aegean Sea），由爱琴大学海洋遥测组（Marine Remote Sensing Group）负责，5月将在欧洲太空总署（European Space Agency）研讨会发表成果。

数以百万公吨计塑胶流入海洋，影响食物链所有海洋生物，托普泽利斯告诉法新社：「海洋废弃物是影响全世界所有海洋的全球问题。」

他说，各大太空总署已在研究如何靠无人机和卫星帮忙，来清理海洋废弃物，「想侦测并量化海洋塑胶，就得靠现代技术」。

这项实验共有60名大学生和研究生参与，其中一名学生帕帕耶奥尤（Dimitris Papageorgiou）表示，「最大的优势就是我们是用现有工具」，可以拉低成本，更容易扩大规模。

为了准备塑胶筏，团队搜集约2000个塑胶瓶，把它们系到PVC支架上。

其他觇标则用塑胶袋铺设，因为海中的塑胶更难被侦测，对爱琴海的海洋生物，像是海豚、海龟和海豹等等构成的威胁最致命。

团队2018年进行第一阶段实验时，可从太空侦测到约10平方公尺范围的大型觇标。今年实验运用的觇标仅1/4大小，为的是要测试在不同天候状况下的可侦测区能缩到多小。

托普泽利斯表示：「我们知道欧洲卫星系统每隔一段时间就会通过，空间解析力有10公尺。」

如果是那样，团队放入海中的漂浮塑胶筏，卫星理论上侦测得到。

爱琴大学与西班牙加地斯大学（Universidad de Cadiz）、义大利合作国家科学研究委员会「海洋科学研究所」（Ismar-Cnr）以及英国环境谘询机构Argans Ltd合作进行这项实验。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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