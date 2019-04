(法新社希腊列士波斯岛21日电) 希腊一群大学生搬着墙壁大小的塑胶筏,来到风景如画的列士波斯岛(Lesbos)海滩。他们涉入水深及膝处,轻轻放下塑胶筏,准备请潜水夫架设到海中。

团队以PVC塑胶搭成支架,再铺上塑胶袋和塑胶瓶,做成这4面5公尺*5公尺的塑胶筏,打算用它们进行实验,判定卫星和无人机能否侦测得到海洋废弃物。

负责督导实验进行的爱琴大学(University of the Aegean)海洋科学系助理教授托普泽利斯(Konstantinos Topuzelis)表示:「今天是第一个大日子。」

实验计画名为「卫星测试和无人机测绘爱琴海海洋塑胶」(Satellite Testing and Drone Mapping for Marine Plastics on the Aegean Sea),由爱琴大学海洋遥测组(Marine Remote Sensing Group)负责,5月将在欧洲太空总署(European Space Agency)研讨会发表成果。

数以百万公吨计塑胶流入海洋,影响食物链所有海洋生物,托普泽利斯告诉法新社:「海洋废弃物是影响全世界所有海洋的全球问题。」

他说,各大太空总署已在研究如何靠无人机和卫星帮忙,来清理海洋废弃物,「想侦测并量化海洋塑胶,就得靠现代技术」。

这项实验共有60名大学生和研究生参与,其中一名学生帕帕耶奥尤(Dimitris Papageorgiou)表示,「最大的优势就是我们是用现有工具」,可以拉低成本,更容易扩大规模。

为了准备塑胶筏,团队搜集约2000个塑胶瓶,把它们系到PVC支架上。

其他觇标则用塑胶袋铺设,因为海中的塑胶更难被侦测,对爱琴海的海洋生物,像是海豚、海龟和海豹等等构成的威胁最致命。

团队2018年进行第一阶段实验时,可从太空侦测到约10平方公尺范围的大型觇标。今年实验运用的觇标仅1/4大小,为的是要测试在不同天候状况下的可侦测区能缩到多小。

托普泽利斯表示:「我们知道欧洲卫星系统每隔一段时间就会通过,空间解析力有10公尺。」

如果是那样,团队放入海中的漂浮塑胶筏,卫星理论上侦测得到。

爱琴大学与西班牙加地斯大学(Universidad de Cadiz)、义大利合作国家科学研究委员会「海洋科学研究所」(Ismar-Cnr)以及英国环境谘询机构Argans Ltd合作进行这项实验。(译者:郑诗韵/核稿:陈政一)

