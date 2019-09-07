此内容发布于2019年9月8日 上午1:50

（法新社加拿大哈利法克斯7日综合外电报导）风暴多利安（Dorian）今天袭击加拿大大西洋沿岸地区，吹倒树木、造成逾37万人没电可用，诺瓦斯科细亚省首府哈利法克斯（Halifax）市区一个建筑起重机也被吹翻。

加拿大飓风中心表示，多利安失去飓风眼后，列为强烈后热带风暴，以每小时150公里风速通过哈利法克斯，相当于「沙费尔-辛浦森制」（Saffir-Simpson scale）的2级飓风。

当地官员说法表示，多利安已在诺省带来100毫米雨量，明早雨量恐翻倍，并呼吁居住近海岸的民众应作预防性疏散撤离措施。

暴风雨引发洪水，并吹落电线，灾区已逾45万用户停电。所幸目前没有风灾伤亡传出。

今天下午在哈利法克斯市区内，遭多利安吹倒的树木倒落在民宅上，至少有一房屋顶被吹落，并把一个位在施工中建筑物顶端的起重机给吹翻。

多利安上周稍早以5级飓风之姿重创巴哈马，目前证实43人丧生，且死亡人数预料将进一步攀升。

多利安今早风速增强为每小时160公里的2级飓风，但接近加拿大沿岸时风力减弱。

加拿大飓风中心预测，经过诺省后，多利安将转向爱德华王子岛省（Prince Edward Island），明天达纽芬兰省（Newfoundland）。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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