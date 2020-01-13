此内容发布于2020年1月13日 下午11:50

（法新社雪梨14日电） 雪梨当局今天放宽「限酒令」，不再严格规范民众饮酒的时间和地点。这条法律备受争议，原是为了降低酒精引发的暴力事件，却被民众抱怨毁掉这座城市曾经五光十色的夜生活。

雪梨酒吧外斗殴和暴力事件频传，引发众怒，两名年轻男子在恶名昭彰的国王十字区（Kings Cross）命丧「偷袭拳」（coward-punch）后，当局2014年颁布所谓的「限酒令」（Lock-out Law）。

这条法律规定，酒类专卖店晚间10时就得打烊，雪梨市中心酒吧则须在凌晨1时30分关上大门，店家凌晨3时后不得提供酒精饮料，午夜后供应烈酒也有所限制。

根据雪梨警方提供的数据，国王十字区的暴力事件降低近53%可归功这项法令，然而过去5年来，雪梨市中心其他地区的暴力事件却只小幅下降4%。

在「限酒令」实施范围以外的地区，暴力攻击数量仍持续攀升。

此外，商家抱怨这些限制毁掉市中心的夜生活，新南威尔斯州（New South Wales）议会报告估计，5年来损失了160亿澳币（约新台币3300亿元）的潜在收益。

报告显示，多达270间酒吧因商机减少被迫关门。

从今天起，「纪录良好」的酒吧可提供酒精饮料至凌晨3时30分，酒类专卖店也获准营业到午夜。（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

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